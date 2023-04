55 Jahre Mitglied bei der Musig

Reith | Im ausverkauften Kulturhaus ging es im abwechslungsreichen Programm von Ouvertüre über Paso Doble bis nach Woodstock, zum Festival der Blasmusik. Nicht fehlen durfte die Filmmusik von Robin Hood sowie die „80er Kulttour“ mit einem Medley, das zum Mitsingen einlud. In bewährter Form führte Bürgermeister Stefan Jöchl durch das Programm. Drei Zugaben und langanhaltender Applaus zeigten die Begeisterung des Publikums.

Besonderer Ehrungsreigen

Über einen großen Applaus durfte sich auch Klaus Hagleitner freuen, der seit 1968 Mitglied der Musikkapelle ist. Einzigartig, in der Geschichte der Reither Musig. „So eine Ehrung ist noch nie dagewesen und es freut mich, Klaus nun für 55 Jahre auszeichnen zu dürfen“, erklärt Obmann Michael Jöchl. Klaus spielte sich auf verschiedenen Instrumenten durch die Jahrzehnte: Trompete, Flügelhorn und Posaune bis er schlussendlich bei den Bässen hängen blieb. Musik liegt bei der Familie Hagleitner sprichwörtlich im Blut: mittlerweile sind Tochter Christiane und Enkelin Lena fixer Bestandteil der Reither Musik.

Außerdem wurden für 35 Jahre Mitgliedschaft Andreas Meikl und Kapellmeister Bernhard Rabanser ausgezeichnet. Seit 30 Jahren als Musikant im Einsatz ist Emanuel Bacher.

Ausgezeichnete Jungmusikanten

Stolz ist man auf die eigene Jugend. So wurde Alena Zimmermann und Angelina Höller zum Junior Leistungsabzeichen gratuliert. Über das Bronzene dürfen sich Romina Riedmann und Simone Schwabl freuen, die bei ihrem ersten Konzert mitspielte. Das Leistungsabzeichen in Silber ging an Leo Hölzl und Valentin Raffler. Kapellmeister Bernhard Rabanser darf sich über das Tiroler Dirigenten-Abzeichen in Bronze freuen.

Bild: Der längstdienende Musikant in den Reihen der Reither: Klaus Hagleitner mit Tochter Christiane (links) und Enkelin Lena. Foto: Mühlbacher