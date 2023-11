30 Lehrberufe vor der Haustüre

Die zweite Auflage der Brixentaler Lehrlingsmesse war mehr als nur eine „Schau“. Die rund 200 jungen Besucher konnten sich an jeder Station kreativ und handwerklich entfalten.



Kirchberg | 27 Aussteller aus dem ganzen Brixental präsentierten im Rahmen der Messe 30 Lehrberufe. „Für die Betriebe könnte die Ausstellungsfläche nicht groß genug sein“, kommentiert Organisatorin Sabrina Schweiger das große Interesse der regionalen Wirtschaft. Für die Zielgruppe – die Schüler – wurde jedenfalls einiges aufgefahren. Die Besucher durften sich nach Herzenslust und nach ihren Interessen an jeder Station ausprobieren. Rund 200 Jugendliche von den teilnehmenden Institutionen Mittelschule 1 sowie Montessori Schule Wörgl, MS sowie PTS Hopfgarten, Mittelschule Westendorf und Mittelschule Kirchberg konnten die Berufswelt in ihrer nächsten Umgebung entdecken. „Der große Branchenmix ist unser Erfolgsgeheimnis“, so Schweiger. Erfolg, der sich übrigens bereits gezeigt hat: So mancher Betrieb hat im Rahmen der ersten Messe einen Lehranfänger gefunden. Nico Daxer ließ sich z.B. begeistern und stand heuer bereits selbst als Aussteller mit am Stand von „Der Spengler und Der Glaser“ Margreiter.



Lehre wieder im Aufwind

Kirchbergs Bürgermeister Helmut Berger zeigte sich stolz auf die gute Resonanz der Brixentaler Lehrlingsmesse: „Man sieht am Zulauf, wie gut das wahrgenommen wird. Wir brauchen Menschen, die handwerkliche Berufe ergreifen. Die Wirtschaft mit dem Handwerk bietet ja alle Möglichkeiten. Jeder Einzelne, der sich für das Handwerk entscheidet, ist ein Gewinn für die Region.“ Die Gemeinde Kirchberg war übrigens selbst als Aussteller dabei und präsentierte den Lehrberuf Forstwirtschaft. Dass das Handwerk goldenen Boden hat, wird auch der Gesellschaft wieder zunehmend bewusster, wie Wirtschaftskammer-Obmann Peter Seiwald ergänzt. „Der Turnaround ist geschafft, es gab wieder mehr Lehranfänger als jene, die in weiterführende Schulen gehen.“



Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels lobte er die Initiativen der regionalen Wirtschaft, ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor den Vorhang zu holen.



Insgesamt gibt es aktuell fünf Lehrlingsmessen im Bezirk Kitzbühel: Neben dem etablierten Berufsfestival in der Wirtschaftskammer können junge Menschen auch bei der bewährten Berufsmesse in St. Johann vorbeischauen. Wie kürzlich berichtet fand im Pillerseetal ebenso eine Messe statt – zudem nahmen Kaiserwinkler Jugendliche jüngst an der vierten Kössener Lehrlingsrallye teil. Im Brixental ging nunmehr die bereits zweite Auflage der Lehrlingsmesse über die Bühne. Elisabeth Galehr

Bild: Überzeugten sich von der Schlagkraft der Brixentaler Betriebe in Sachen Lehrlingswesen: WK-Obmann Peter Seiwald, Organisatorin Sabrina Schweiger, Kirchbergs GR Andreas Schwaiger und Martina Lindner sowie Bgm. Helmut Berger.