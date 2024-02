30 Jahre Landesmusikschule Brixental

Drei Jahrzehnte Landesmusikschule Brixental wurden in Hopfgarten mit einem beeindruckenden Jubiläumskonzert gebührend gefeiert. Direktor Josef Gandler freute sich über den großen Anklang im Publikum.



Hopfgarten | Die Landesmusikschule Brixental besteht seit 30 Jahren. Über einen ebenso langen Zeitraum hat Direktor Sepp Gandler die Zügel fest im Griff. Er kann mit Stolz auf die Vergangenheit zurückblicken und ein ebenso erfolgreiches Resümee über die Gegenwart ziehen. Immerhin werden im laufenden Schuljahr an die 700 Schüler von 26 Lehrern in den Orten Hopfgarten (Standortgemeinde), Westendorf, Itter und Brixen sowie seit 1995 in der Wildschönau unterrichtet.



Die Bandbreite der angebotenen Fächer ist groß, auch die Vielfalt der gelehrten Musikrichtungen lässt keine Wünsche offen. Von der Blasmusik bis zum Konzertfach, vom Gesang bis zur Schülerband – „wir bieten eine mannigfaltige musikalische Ausbildung“, erläutert Leiter Sepp Gandler.



Spitzenreiter unter den gewählten Instrumenten ist die Gitarre mit 130 Schülern, gefolgt von der Steirischen Harmonika mit 70 Schülern.



Am Jubiläumsabend brillierten nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer der LMS Brixental. Einer der Höhepunkte: das Horn-Solo von Professorin Elisabeth Winter, einer ehemaligen Schülerin der LMS Brixental, die jetzt am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck unterrichtet. Alexandra Fusser

Bild: Ein Ensemble, bestehend aus Lehrkräften der Landesmusikschule Brixental, spielte beim Jubiläumskonzert in der Salvena Hopfgarten auf. Foto: Simon Hausberger