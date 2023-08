3-D-Gemeindemodell präsentiert

In Zusammenarbeit mit der Dorferneuerung wurde in St. Johann kürzlich das 3-D-Modell der Marktgemeinde vorgestellt. Es bietet eine zukunftsweisende Möglichkeit, um die Ortsplanung besser zu untermalen.



St. Johann | Das Thema Dorferneuerung spielt auch in den Gemeinden des Bezirkes eine immer größere Rolle – das zeigte das große Interesse der Bürgermeister an der in der Vorwoche abgehaltenen Veranstaltung der Abteilung Dorferneuerung des Landes Tirol.



Im Mittelpunkt der von Abteilungsvorstand Diana Ortner moderierten Veranstaltung stand die Präsentation des neuen 3-D-Modells von St. Johann, mit dem die Marktgemeinde eine Vorreiterrolle im Land einnimmt. Von abstrakten Daten hin zum anschaulichen Modell lautet die Devise des Modells, das von Entwickler Martin Strele vorgestellt wurde. Auf das Modell, das ein aus Gips gefrästes Abbild der Gemeinde im Maßstab 1:1000 darstellt, können über mehrere Beamer verschiedene Daten projiziert werden. Außerdem ist es beliebig erweiterbar.



Von Energiemonitoring bis hin zum Verkehr

Anhand des Modells konnten anschließend die Anwendungen im Bereich Hochwasserschutz und die Fortschreibung des Masterplan Ortskern von Peter Reiter und Alexander Hronek vorgestellt werden. Die Veranschaulichung eines in Planung befindlichen Entwicklungsareals (ehemaliges Sägeareal) wurde durch Ines Putz und Andreas Franze präsentiert. Da das Modell aus mehreren Gipsplatten im Format Din A4 zusammengesetzt ist, kann im Zuge der Quartiersentwicklung ein eigenes Modell der geplanten Bebauung erstellt und in das Gesamtmodell eingesetzt werden. Aber auch die Daten, die für das Gemeindegebiet vorhanden sind, können auf die Neuplanung projiziert werden. Die Grundlagen zur Erarbeitung dieser Daten erläuterte Phillip Worschitz. Thomas Brandtner von der Homebase St. Johann und Jakob Riser von d3 lab stellten ein Projekt aus dem Bereich der Architekturbildung speziell für Kinder vor. Hans Soder zeigte die Arbeiten der Gemeinde zum Thema Energieraumplanung und Stefan Brandtner hatte einen Modellausschnitt vorbereitet, um die Aktivitäten im Rahmen des Projekts zur digitalen Verkehrsoptimierung zu präsentieren.



Interessierter Zuhörer war auch LH Toni Mattle. Der St. Johanner Bürgermeister Stefan Seiwald stellte „seine“ Gemeinde vor. Für ihn bietet das neue 3D-Modell eine zukunftsweisende Möglichkeit, um die Ortsplanung und -gestaltung gemeindeintern und für die Öffentlichkeit besser zu veranschaulichen. mak/KA

Bild: Im St. Johanner Kaisersaal informierte Bürgermeister Stefan Seiwald über die Entwicklung der Marktgemeinde. Foto: Klausner