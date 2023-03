23. artacts Festival mit Shootingstar

Vom 3. bis zum 5. März findet in der Alten Gerberei zum 23. Mal das artacts Festival statt und macht St. Johann damit für drei Tage wieder zum Zentrum der Jazz- und Improvisationsmusik.



St. Johann | Der lehrreiche und humorvolle Start ist bereits am Donnerstag, 2. März geplant: mit einem Pre-Opening der St. Johanner Autorin Elisabeth R. Hager und dem Musiker Martin Mallaun, die in ihrem „Archiv der seltenen Arten“ acht Pflanzenarten und ihre Überlebensstrategien literarisch-musikalisch bearbeiten.

Experimentelle Klänge als Brückenbauer

Darauf folgen drei Tage hochkarätiges und international mit Spannung und viel Vorfreude erwartetes Programm. Die Festivalmacher rund um Vereinsobfrau Karin Girkinger und Stellvertreter Hans Oberlechner haben es aufs Neue geschafft, die besten Musiker des Genres nach St. Johann zu bringen. Jeder der drei Abende ist komponiert: die Musik ist improvisiert – aber die Abfolge und Zusammenstellung der insgesamt 12 Abendacts haben sich die Veranstalter genau überlegt. „Jeder Abend bringt verschiedene Facetten, spannende Kontraste und schöne Brüche“, erklärt Hans Oberlechner voll Begeisterung. Karin Girkinger ergänzt: „Bis hin zum letzten Konzert am Sonntag von Soundbridges, wo der Name Programm ist – das sind dann die Brückenbauer. Das ganze Festival soll ein Brückenbauer sein.“ Der Focus liegt neben vielen liebgewonnenen „Stammgästen“ (wie Kontrabassist John Edwards oder Pianistin Elisabeth Harniks) auf aufstrebenden Künstlern. So wird man beispielsweise dem Shootingstar der Szene, Saxophonistin Signe Krunderup Emmeluth, lauschen dürfen.



„Rund 80 Prozent der Besucher reisen aufgrund des Rufes des Festivals aus aller Herren Länder an. Der Wert dieses weltweit geachteten Festivals ist in seiner Bedeutung für die Musik, aber auch für die Region nur zu unterstreichen“, so die Organisatoren. Neben der artacts Stammlocation, der Alten Gerberei, werden heuer auch das JUZ, das BG/BORG sowie die Porsche Inter Auto-Halle bespielt. Weitere Informationen auf www.artacts.at est

Bild: Die aufstrebende Künstlerin Signe Krunderup Emmeluth ist eine dänische, in Oslo lebende Jazzmusikerin. Foto: KCetriolo