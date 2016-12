2017 sollen die Bagger auffahren

Das Großprojekt für leistbares Wohnen in Oberndorf nimmt Form an. Im Frühjahr sollen die ersten Grundstücke vergeben werden. Auch die WE will mit dem Bau ihrer Wohnanlage 2017 beginnen.



Oberndorf | Die Oberndorfer Gemeinderäte beschlossen am Montagabend viele notwendige Beschlüsse für die Erweiterung der Dorfbachsiedlung. „Wenn alles nach Plan läuft, werden wir die ersten Grundstücke im Frühjahr vergeben können und der gemeinnützige Wohnbauträger WE will auch noch 2017 mit dem Bau der Wohnanlage beginnen“, informiert Bürgermeister Hans Schweigkofler.



Erschließung kostet rund eine Mio. Euro



Rund eine Million Euro wird die Gemeinde die Erschließung des Siedlungsgebietes samt neuer Zufahrtsstraße kosten, rechnet der Bürgermeister vor. Auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmetern, welche der Tiroler Bodenfonds und die WE gekauft haben, entstehen eine Wohnanlage und rund 55 Siedlergrundstücke. Wie der Kitzbüheler Anzeiger berichtete, wurde das Siedlungsprojekt in einer sogenannten „Charette“ zusammen mit der Bevölkerung sowie Architekten und Siedlungsexperten erarbeitet. „Das Projekt gehört sicher zu unseren größten Vorhaben in den nächsten Jahren“, veranschaulicht der Bürgermeister.



Die Erschließung beginnt im Frühjahr



Neben einer neuen Straße muss auch ein Bach verbaut werden. Die Tausch-, Kauf- und Dienstbarkeitsverträge wurden bereits beschlossen. Auch für die notwendigen Umwidmungen gab es innerhalb der Frist keine Stellungnahmen der Bürger, somit konnten die Mandatare auch den Zweitbeschluss fassen. „Jetzt gilt es, den Winter für weitere Planungen zu nutzen, damit wir im Frühjahr mit den Arbeiten starten können“, so Bürgermeister Schweigkofler.

Erste Interessenten für Grundstücke gibt es bereits.

Johanna Monitzer



Bild: Der bauliche Startschuss für die Erweiterung der Dorfbachsiedlung fällt im kommenden Jahr. Foto: Monitzer