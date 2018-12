2.500 Pakete gehen auf die Reise

Schulen im ganzen Bezirk und der Round Table Kitzbühel machen Weihnachten für Kinder in Kinderheimen in Rumänien und Bulgarien möglich.

Bezirk | Am Freitag, 30. November, war es wieder so weit. Ca. 2.500 Pakete wurden gesammelt und auf die Reise geschickt. Einen erheblichen Anteil an dieser tollen Aktion haben die Schulen, die SchülerInnen und Eltern.

Die Aktion hat einen Mehrwert für alle Beteiligten. Unsere Kinder lernen bei der Weihnachtspackerlaktion früh, dass Teilen Spaß macht und einen wichtigen Bestandteil im Leben ausmacht und die Kinder in Osteuropa dürfen sich auf ein schönes Geschenk freuen.

Round Table Kitzbühel bedankt sich bei allen Helfern und Spendern und freut sich schon auf 2019.

Hannes Klausner, Alexander Katholing, Andreas Bombek, Josef Fuchs, Gerald Schwarz, David Aufinger, Florian Aschaber, Ben Klose und Benedikt Schwarz (von links). Foto: Round Table Kitzbühel