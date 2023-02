14. Februar, ein Tag der Liebesgrüße

Rote Rosen, Pralinen oder Schmuck für die Liebsten: In England hat der Brauch am 14. Februar bereits eine lange Tradition. In Österreich wird der Valentinstag erst seit mehreren Jahrzehnten begangen.



Kitzbühel | Herr und Frau Österreicher sind am Valentinstag durchaus großzügig: 79 Prozent der Männer und 68 Prozent der Frauen planen Geschenke zu kaufen, das besagt eine aktuelle Erhebung der KMUForschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich. Durchschnittlich werden 55 Euro pro Valentinsgeschenk ausgegeben. Die heimische Wirtschaft rechnet daher mit Gesamtausgaben über rund 200 Millionen Euro für diesen Anlass. Das entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als die Gesamtausgaben bei rund 172 Millionen Euro lagen, so die aktuellen Studienergebnisse der KMU.



Am häufigsten werden zum Valentinstag Blumen geschenkt: Damit überraschen 48 Prozent ihre Partnerinnen, an zweiter Stelle rangieren Süßigkeiten, Schokolade und Pralinen (38 Prozent). Aber auch Gutscheine finden sich unter den Top 5 der beliebtesten Geschenke: So geben 21 Prozent an, einen Gutschein für eine gemeinsame Aktivität (Restaurantbesuch, Kino, Theater, Urlaub, …) zu kaufen, auf Rang 4 der beliebtesten Geschenke finden sich Parfums und Kosmetika (13 Prozent) gefolgt von Gutscheinen für Wellness/Schönheit (10 Prozent) wie Massagen, Spa oder etwa Friseurbesuche.



Gekauft werden die Geschenke am häufigsten im stationären Handel: 65 Prozent geben an, sich durch Bummeln und Schmökern in den Geschäften ihre Geschenksidee zu holen. Einziger Wermutstropfen: Statt der früher üblichen Liebesbriefe werden heute mehr und mehr E-Mails oder Whats App verschickt. A. Fusser

Bild: Überraschungen am Valentinstag. Wer mag das nicht? Foto: stock.adobe.com