1.011 Lehrlinge im Bezirk

Mit Ende September wurden im Bezirk Kitzbühel 1.011 Lehrlinge verzeichnet. Das geht aus einer aktuellen Erhebung der Wirtschaftskammer hervor.



Bezirk | Konkret absolvieren 283 Jugendliche das erste Lehrjahr, 336 das zweite, 302 stehen im dritten Lehrjahr und 90 junge Menschen sind im vierten Lehrjahr. Die neuen Ausbildungsmöglichkeiten schlagen sich in der Statistik nieder: So gibt es z.B. Lehranfänger in den Bereichen E-Commerce-Kaufmann bzw. Kauffrau sowie Medienfachmann/-frau. Im Tourismus werden bekanntlich besonders stark Köche gesucht: Konkret sind aktuell 41 Lehrlinge in diesem Bereich in Ausbildung. In der Hotel- und Gastgewerbeassistenz sind es derzeit 48, zehn Lehrlinge werden im Bezirk als Hotelkaufmann bzw. -kauffrau ausgebildet, 20 als Restaurantfachmann/-fachfrau.



Dass der Bezirk Kitzbühel touristisch geprägt ist, lässt sich vielleicht auch an einer anderen Zahl ersehen: 15 Lehrlinge verzeichnet die Seilbahntechnik. Die meisten Lehrlinge des Bezirkes – nämlich 114 – absolvieren ihre Ausbildung im Bereich Einzelhandel. Auch die Elektrotechnik (86) verzeichnet viele Lehrlinge, stark vertreten ist zudem die Ausbildung Kraftfahrzeugtechnik (64) oder auch Metalltechnik (58). Tischlerei (42) aber auch Zimmerei (44) stehen ebenfalls hoch im Kurs. 34 Lehrlinge im Bezirk lassen sich als Friseur bzw. Friseurin ausbilden. Elisabeth Galehr

15 Lehrlinge werden als Seilbahntechniker ausgebildet. Symbolfoto: AMS/DoRo