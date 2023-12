1. Oberndorfer Advent im Zeichen von Besinnlichkeit und Tradition

In Oberndorf fand letztes Wochenende ein Adventsmarkt statt, der vor allem eines bewirken wollte: Die Besucher wieder an die wahre Bedeutung der Adventszeit erinnern.

Oberndorf | Die „staade Zeit“ sollte im Mittelpunkt stehen. Fernab von Trubel und lauten Weihnachtssongs wollten die Oberndorfer Vereine unter der Leitung des Organisationskomitees eine besinnliche Feier im Zeichen des traditionellen Tiroler Advents gestalten. Bgm. Hans Schweigkofler, GR Benedikt Jungl, Peter Hechenberger, Klaus Ritter und TVB Mitarbeiter Stefan Trixl gaben sich in den letzten Wochen alle Mühe um diese Aufgabe auch entsprechend umzusetzen. Gemütlich sollte es werden, ruhig und besinnlich. So entstand die Idee eines Besinnungsweges zwischen dem Hoferbauer und der Wölzerkapelle.



Statt kitschiger LED Lichter wurden Fackeln und Laternen bestellt. Nicht die Beschallung durch laute Lautsprecher wurde geplant, sondern leise und besinnliche Aufführungen von Musikschule, Theater, Singkreis, Kirchenchor, Pfarrgemeinderat und dem Tiroler Mundartverein an verschiedenen Stationen des Weges. Zum Markt gelangte man Dank des Norikervereins stimmungsvoll mit einer Zweispännerkutsche. Am Eingang des Marktes standen von der Volksschule weihnachtlich geschmückte Christbäume. Auch entlang des Weges und zwischen den Hütten waren weitere kleine Bäume verteilt, die man später auch per Los gewinnen konnte. Mitten in einem Feld unterhalb des Römerweges leuchtete ein überdimensionaler Weihnachtsstern, mühevoll aus zahlreichen Fackeln gesteckt. Acht Vereine hatten es sich zur Aufgabe gemacht die Besucher zu verköstigen.



Bgm. Hans Schweigkofler, Kooperator Johannes Lackner und TVB Obmann Reinhard Gamper schwärmten in ihren Eröffnungsreden dann auch von der wundervollen Stimmung und dem guten Zusammenhalt im Dorf. Fast alle der geschätzten 1300 Besucher äußerten sich begeistert über die Idee und die wundervolle Umsetzung. Pletzer