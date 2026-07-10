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Kitzbüheler Anzeiger
Votrag_Zielgruppen_St.Johann_Klausner

TVB-Geschäftsführerin Martina Foidl, Wirtschaftsforum-Obmann Patrick Unterberger, OM-Geschäftsführerin Angelika Hronek und der Vortragende Mario Sepp (von links).

Foto: Margret Klausner
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St. Johann

von Margret Klausner
10. Juli 2026

Zielgruppen im Fokus: Für alle Branchen relevant

Touristische Zielgruppen prägen mehr als nur den Tourismus – davon ist nicht nur Mario Sepp überzeugt. Der Service-Experience-Designer aus dem Oberinntal hat die Motivzielgruppen-Methodik entwickelt. Auch in der Region St. Johann ist man auf diese Methode aufmerksam geworden.

Nicht nur beim Tourismusverband verfolgt man im Rahmen des Masterplans 2030/2050 eine umfassende Zukunftsstrategie, die nicht nur touristische Betriebe, sondern den gesamt ...

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