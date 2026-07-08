Zahlreiche Tennis-Meistertitel für den Bezirk

Eine besondere Meisterschaftssaison ist am Wochenende für die Tennismannschaften in Tirol zu Ende gegangen. Aus Sicht der Vereine im Bezirk Kitzbühel gab es dabei viel Grund zur Freude: In mehreren Klassen und Altersstufen spielten die heimischen Teams eine starke Saison und sicherten sich zahlreiche Meistertitel.



In der allgemeinen Klasse der Herren gab es aus Bezirkssicht mehrere Meistertitel zu feiern. Der TC Raiba Brixen im Thale 1 belegte in der Bez ...