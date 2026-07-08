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Kitzbüheler Anzeiger
Herren 4 KTC

Bereits im ersten Anlauf konnte sich die neu gegründete Mannschaft TC Kitzbühel Herren 4 den Titel sichern.

Foto: KTC
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Bezirk

08. Juli 2026

Zahlreiche Tennis-Meistertitel für den Bezirk

Eine besondere Meisterschaftssaison ist am Wochenende für die Tennismannschaften in Tirol zu Ende gegangen. Aus Sicht der Vereine im Bezirk Kitzbühel gab es dabei viel Grund zur Freude: In mehreren Klassen und Altersstufen spielten die heimischen Teams eine starke Saison und sicherten sich zahlreiche Meistertitel.

In der allgemeinen Klasse der Herren gab es aus Bezirkssicht mehrere Meistertitel zu feiern. Der TC Raiba Brixen im Thale 1 belegte in der Bez ...

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