WTA-125-Premiere mit Topfeld in Kitzbühel

Von 12. bis 19. Juli 2026 schlägt das neue WTA-125-Turnier auf der Anlage des Kitzbüheler Tennisclubs auf und bietet damit nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein echtes Tennisfest für die Region. Von Sonntag bis Freitag ist der Eintritt auf den Grand Stand frei.



Dieser wird auf 1.000 Plätze erweitert und somit zur zentralen Bühne des Comebacks der Ladies. Das große Finale findet am Center Court statt. Gleich vier Österreicherinnen stehen im Ha ...