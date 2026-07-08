Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. WTA-125-Premiere mit Topfeld in Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
Sinja Kraus

Sinja Kraus ist die Topgesetzte Österreicherin und freut sich besonders, beim Generali Open Ladies in Kitzbühel aufschlagen zu dürfen.

Foto: Mia Knoll
ABO PUR

Kitzbühel

08. Juli 2026

WTA-125-Premiere mit Topfeld in Kitzbühel

Von 12. bis 19. Juli 2026 schlägt das neue WTA-125-Turnier auf der Anlage des Kitzbüheler Tennisclubs auf und bietet damit nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein echtes Tennisfest für die Region. Von Sonntag bis Freitag ist der Eintritt auf den Grand Stand frei.

Dieser wird auf 1.000 Plätze erweitert und somit zur zentralen Bühne des Comebacks der Ladies. Das große Finale findet am Center Court statt. Gleich vier Österreicherinnen stehen im Ha ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles