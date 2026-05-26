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Kitzbüheler Anzeiger
Personalhaus Tenne

Spatenstich für Tenne-Personalhaus in der St. Johanner Straße mit Christian Kirchner, Heinrich Dominici, Bgm. Klaus Winkler, Johannes Tratter, Martin Kirchner, Christian Rehbichler (von links).

Foto: NHT_Mühlanger
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Kitzbühel

von Alexandra Fusser
26. Mai 2026

Wohnungen für Mitarbeiter: Kitzbühel rüstet massiv auf

Wohnraumknappheit und hohe Preise – das ist in touristischen Hotspots bekanntlich eine weniger erfreuliche Entwicklung. Mit der Schaffung von Mitarbeiterwohnungen versucht man gezielt gegenzusteuern. In Kitzbühel hat die Stadtführung die Schaffung von Personal-Unterkünften vor Jahren gar zu einem „Gebot der Stunde“ erhoben und Schritt für Schritt die raumordnerischen Grundlagen für diese Bauvorhaben auf Schiene gebracht.

Für die Befürworter de ...

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