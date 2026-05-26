Spatenstich für Tenne-Personalhaus in der St. Johanner Straße mit Christian Kirchner, Heinrich Dominici, Bgm. Klaus Winkler, Johannes Tratter, Martin Kirchner, Christian Rehbichler (von links).
Wohnungen für Mitarbeiter: Kitzbühel rüstet massiv auf
Wohnraumknappheit und hohe Preise – das ist in touristischen Hotspots bekanntlich eine weniger erfreuliche Entwicklung. Mit der Schaffung von Mitarbeiterwohnungen versucht man gezielt gegenzusteuern. In Kitzbühel hat die Stadtführung die Schaffung von Personal-Unterkünften vor Jahren gar zu einem „Gebot der Stunde“ erhoben und Schritt für Schritt die raumordnerischen Grundlagen für diese Bauvorhaben auf Schiene gebracht.
Für die Befürworter de ...