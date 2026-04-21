Wintersaison war kompakt und mit Zuwächsen

Wie war der Winter? Die Antwort auf diese Fragen fällt bei den Tourismuschefs im Bezirk – von den jeweiligen lokalen Besonderheiten abgesehen – durchwegs positiv aus. Die abgelaufene Wintersaison 25/26 wird als „sehr kompakt“ beschrieben, und zwar von Anfang Dezember bis Ende Februar. Viel Luft nach oben hatte der März trotz ausgezeichneter Pistenbedingungen in den Skigebieten.



Zuwächse in allen Tourismusregionen

Nichtsdesto ...