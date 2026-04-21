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Kitzbüheler Anzeiger
Wintertourismus_Liegestuhl

Mehr Nächtigungen wurden in allen Tourismusregionen im Dezember, Jänner und Februar registriert.

Foto: Tirol Werbung_Jarisch_Manfred
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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
21. April 2026

Wintersaison war kompakt und mit Zuwächsen

Wie war der Winter? Die Antwort auf diese Fragen fällt bei den Tourismuschefs im Bezirk – von den jeweiligen lokalen Besonderheiten abgesehen – durchwegs positiv aus. Die abgelaufene Wintersaison 25/26 wird als „sehr kompakt“ beschrieben, und zwar von Anfang Dezember bis Ende Februar. Viel Luft nach oben hatte der März trotz ausgezeichneter Pistenbedingungen in den Skigebieten.

Zuwächse in allen Tourismusregionen
Nichtsdesto ...

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