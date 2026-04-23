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Kitzbüheler Anzeiger
Volksbühne St. Johann - „Da Störenfried“

Lustige Geburtstagsgesellschaft zu Ehren Paula Sterns 70er – die Volksbühne St. Johann feiert das Theater.

Foto: Elisabeth Standl
ABO PUR

St. Johann

von Elisabeth Standl
23. April 2026

Wilde Geschichten auf der Bühne

Die Komödie aus der Feder von Thomas Beck startet laut und feuchtfröhlich mit der 70er Geburtstagsfeier von Paula Stern, der alleinstehenden, rüstigen Hauptdarstellerin, perfekt gespielt von Maria Feiersinger. Als Gratulanten versammeln sich Emma (Karin Dreml), die beste Freundin, Lisi Drexl als Cousine Renate, die mit ihrer scharfen Zunge für viele Lacher sorgt, Anneliese Kerschbaumer als Cousine Margot mit ihrer Tochter Katrin (Magdalena Graßmann) und den ...

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