Wilde Geschichten auf der Bühne

Die Komödie aus der Feder von Thomas Beck startet laut und feuchtfröhlich mit der 70er Geburtstagsfeier von Paula Stern, der alleinstehenden, rüstigen Hauptdarstellerin, perfekt gespielt von Maria Feiersinger. Als Gratulanten versammeln sich Emma (Karin Dreml), die beste Freundin, Lisi Drexl als Cousine Renate, die mit ihrer scharfen Zunge für viele Lacher sorgt, Anneliese Kerschbaumer als Cousine Margot mit ihrer Tochter Katrin (Magdalena Graßmann) und den ...