Wie KI den Arbeitsmarkt in Tirol verändert

Künstliche Intelligenz und Robotik halten in die Arbeitswelt Einzug: Das ist keine Zukunftsmusik sondern passiert derzeit in allen Bereichen. Eine aktuelle Analyse der Tiroler Wirtschaftskammer zeigt mögliche Entwicklungen auf – vom technologischen Sprung bis zur schrittweisen Anpassung.

Wie viele Menschen werden im Jahr 2035 in Tirol arbeiten – und in welchen Branchen?



Eine Modellrechnung der Abteilung Wirtschaftspolitik, Innovation und Na ...