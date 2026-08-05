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Kitzbüheler Anzeiger
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Foto: Wirsindklein via Pixabay
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von Elisabeth Galehr
05. August 2026

Wie KI den Arbeitsmarkt in Tirol verändert

Künstliche Intelligenz und Robotik halten in die Arbeitswelt Einzug: Das ist keine Zukunftsmusik sondern passiert derzeit in allen Bereichen. Eine aktuelle Analyse der Tiroler Wirtschaftskammer zeigt mögliche Entwicklungen auf – vom technologischen Sprung bis zur schrittweisen Anpassung.
Wie viele Menschen werden im Jahr 2035 in Tirol arbeiten – und in welchen Branchen?

Eine Modellrechnung der Abteilung Wirtschaftspolitik, Innovation und Na ...

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