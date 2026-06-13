Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Wie ist der Schwarzsee entstanden?
Kitzbüheler Anzeiger
Schwarzsee Ansicht

Der Schwarzsee entstand vor rund 10.000 Jahren durch das Abschmelzen gewaltiger Gletscher.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Bezirk

13. Juni 2026

Wie ist der Schwarzsee entstanden?

Unsere wunderschöne Landschaft ist entstanden und wurde geprägt durch die mächtigen Gletscher der Eiszeiten. An dieser Stelle möchte ich gleich einmal inne halten. Der allgemein gebräuchliche Ausdruck „Eiszeit“ wird nahezu immer falsch verwendet.

Landläufig meint man jene längst vergangene Zeit, während der ein durchgehendes Eisstromnetz in den Alpen existierte, jene Zeit, in der das Gletschereis von den höchsten Gipfeln der Tauern bis weit ins Alpe ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles