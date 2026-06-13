Wie ist der Schwarzsee entstanden?

Unsere wunderschöne Landschaft ist entstanden und wurde geprägt durch die mächtigen Gletscher der Eiszeiten. An dieser Stelle möchte ich gleich einmal inne halten. Der allgemein gebräuchliche Ausdruck „Eiszeit“ wird nahezu immer falsch verwendet.



Landläufig meint man jene längst vergangene Zeit, während der ein durchgehendes Eisstromnetz in den Alpen existierte, jene Zeit, in der das Gletschereis von den höchsten Gipfeln der Tauern bis weit ins Alpe ...