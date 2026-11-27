Anita Brunner beweist, dass es nie zu spät ist, etwas Neues anzufangen. Mit 60 Jahren startete sie ihre YouTube-Karriere – und das, obwohl sie damals nicht einmal wusste, was ein YouTube-Kanal eigentlich ist.



Heute, rund zehn Jahre später, kann sie auf fast 15 Millionen Aufrufe, über 40.000 Abonnenten und mehr als 1.100 Kochvideos zurückblicken. Und das alles ohne große Inszenierung, ohne Werbung und ohne den Anspruch, perfekt zu sein.



Dabei wollte sie ursprünglich nur ein Kochbuch schreiben. Stattdessen wurde sie mit ihrer bodenständigen Küche, ihren einfachen Rezepten und ihrer sympathischen Art weit über Tirol hinaus bekannt.



Wie aus einer Frau mit 60 Jahren ein YouTube-Star wurde, warum sie auf lukrative Werbeangebote verzichtet und weshalb gerade das Unperfekte ihr Erfolgsrezept sein könnte – darüber sprechen wir mit Anita in dieser Folge.