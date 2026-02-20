Westendorf feiert seinen Olympiasieger Huw Nightingale

Der Festakt begann mit einem feierlichen Einmarsch der Musikkapelle, der Schützenkompanie sowie dem Skiclub Westendorf. Vom Vereinsheim über das Dorfzentrum zog der Festzug gemeinsam mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern sowie Fans zur Skiwiese Westendorf. Dort warteten bereits die Kinder des Skiclub Westendorf und begrüßten Huw Nightingale mit Österreich- und Großbritannien-Fahnen – ein bewegender Moment, der die enge Verbundenheit zwischen sein ...