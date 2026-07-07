Hahnenkamm-OK-Chef und K.S.C.-Präsident Michael Huber ist neuerlich in den FIC Council, das höchste Gremium des Welt-Skiverbandes, gewählt worden. Er erhielt 80 Prozent Zustimmung – das hat vor ihm noch kein Österreicher geschafft.
"Werden nicht zum Zentrum des ÖSV"
Gondelparty für Manuel Feller, Start des Ticketverkaufs für die Hahnenkamm-Rennen 2027 am 1. Juli, der Wechsel von Jan Überall an die ÖSV-Spitze und nicht zuletzt die Wiederwahl von Michael Huber in den FIS Council, das höchste Gremium des Welt-Skiverbandes: Im Kitzbüheler Ski Club überschlagen sich aktuell die Ereignisse, doch der K.S.C. hält in bewährter Weise allen Entwicklungen Stand, betont Präsident Michael Huber gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger.
...