Auffi auf d'Hech mit Stefan Brandstätter, Christina Neumayr, Robert Mayr, Peter Gasteiger, Martin Voithofer, Daniela Schablitzky.
Foto: Bianca Riegel
06. Februar 2026
Wenn Lehrkräfte die Bühne erobern
Bis auf den letzten Platz gefüllt präsentierte sich der Saal der Landesmusikschule Kitzbühel beim Lehrer:innenkonzert. Zusätzliche Stühle an den Seiten und zahlreiche Stehplätze unterstrichen das große Interesse des Publikums, das einen ebenso abwechslungsreichen wie hochkarätigen Konzertabend erleben durfte.
Festlicher Auftakt und herzliches Willkommen
Eröffnet wurde das Konzert von einem Bläserquintett mit einer fe ...