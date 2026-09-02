Wenn das Wasser knapp und das Futter weniger wird

Fast 300 Interessierte folgten dieser Tage der Einladung des Tiroler Bauernbundes zum Sommergespräch auf den Hacklhof der Familie Reitstätter in Kössen. Neben der Besichtigung des Betriebes nutzten die Besucher die Gelegenheit zum Austausch mit Landeshauptmann Anton Mattle, Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler, Bauernbunddirektorin Corinna Weisl und LK-Präsident NR Josef Hechenberger.



Der Kammerpräsident gab Einblick in die aktuellen Entwicklu ...