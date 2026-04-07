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Kitzbüheler Anzeiger
Stadthaus Rathausplatz

Das Langer-Haus (blau) befindet sich seit 2025 im Eigentum der Familie Dohle, dessen Nachbarhaus (beige) erst seit wenigen Tagen.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
07. April 2026

Weiteres Stadthaus wechselte den Eigentümer

Kurz nach Ostern wurde ein in Kitzbühel gut gehütetes Geheimnis öffentlich: Die deutsche Unternehmerfamilie Dohle, Eigentümerin und Erbauerin des neuen Hotel zur Tenne, erwarb das Stadthaus am Rathausplatz 4. „Es grenzt direkt an das Langer-Haus an“, bestätigt Heinrich Dominici, General Manager des Hotel zur Tenne, auf Anfrage.

Mietverhältnisse werden fortgeführt
Das schmale Gebäude, links vom Langer-Haus gelegen, beherbe ...

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