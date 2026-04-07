Das Langer-Haus (blau) befindet sich seit 2025 im Eigentum der Familie Dohle, dessen Nachbarhaus (beige) erst seit wenigen Tagen.
Weiteres Stadthaus wechselte den Eigentümer
Kurz nach Ostern wurde ein in Kitzbühel gut gehütetes Geheimnis öffentlich: Die deutsche Unternehmerfamilie Dohle, Eigentümerin und Erbauerin des neuen Hotel zur Tenne, erwarb das Stadthaus am Rathausplatz 4. „Es grenzt direkt an das Langer-Haus an“, bestätigt Heinrich Dominici, General Manager des Hotel zur Tenne, auf Anfrage.
Mietverhältnisse werden fortgeführt
Das schmale Gebäude, links vom Langer-Haus gelegen, beherbe ...