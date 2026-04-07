Weiteres Stadthaus wechselte den Eigentümer

Kurz nach Ostern wurde ein in Kitzbühel gut gehütetes Geheimnis öffentlich: Die deutsche Unternehmerfamilie Dohle, Eigentümerin und Erbauerin des neuen Hotel zur Tenne, erwarb das Stadthaus am Rathausplatz 4. „Es grenzt direkt an das Langer-Haus an“, bestätigt Heinrich Dominici, General Manager des Hotel zur Tenne, auf Anfrage.



Mietverhältnisse werden fortgeführt

Das schmale Gebäude, links vom Langer-Haus gelegen, beherbe ...