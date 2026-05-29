Was man nicht sieht, kann entscheidend sein

Viele schwere Erkrankungen beginnen im Verborgenen – lange bevor man sie spürt. Genau in diesem entscheidenden Zeitraum kann moderne Bildgebung heute weit mehr Klarheit schaffen: mit dem „Coronary Cockpit“ – einer Technologie, die das Herz unmittelbar als präzises 3D-Modell darstellt – als erste Einrichtung Österreichs ausgestattet.



Mehr Sicherheit bei der Diagnose



Die Praxisgemeinschaft Dr. Gredler/Dr. Schwentner investiert dafür in ein Zentrum für Vorsorge-Bildgebung und setzt auf eine neue Generation der Bildgebung: Computertomographie (CT) mit Photoncounting. Diese Technologie ermöglicht deutlich präzisere Bilder des Körpers – und das bei geringerer Strahlenbelastung. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das vor allem eines: mehr Sicherheit bei der Diagnose bzw. Früherkennung. Aber auch der Zeitgewinn ist enorm! Denn Patient:innen in der Region sparen sich wiederholte Fahrten nach IBK oder Salzburg.

Das Wichtigste: Probleme im Körper können früher sichtbar werden. Das gibt eine deutlich bessere Grundlage, um Krankheiten rechtzeitig zu erkennen und frühzeitig gezielt zu behandeln. Gerade bei Untersuchungen von Herz und Lunge kann diese präzise Bildgebung entscheidende Hinweise liefern. Damit erweitert die Praxis das bestehende MRT-basierte Vorsorgeprogramm für Prostata- und Brusterkrankungen gezielt um die Früh- und Differenzialdiagnostik für Herz und Lunge.



Vorausschauend und präzise betreut



Die Kombination aus langjähriger Expertise, personeller Verstärkung und technologischer Innovation unterstreicht den Anspruch der Praxisgemeinschaft, den Patient:innen in der Region Diagnostik auf höchstem medizinischem Niveau zu bieten – präzise, vorausschauend und individuell betreut. Ziel ist es dabei stets, eine Umgebung zu schaffen, in der sich Menschen medizinisch exzellent versorgt, persönlich begleitet und in jeder Phase gut aufgehoben fühlen.

Entscheidend ist nicht, wann Symptome auftreten – sondern wann man beginnt, hinzusehen. Diese neue CT-Technologie verschiebt genau diesen Moment nach vorne.

Für mehr Sicherheit. Für bessere Entscheidungen. Für Gesundheit mit Vorsprung.

