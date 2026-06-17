Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Waltraud Schwanninger geht in Glückstopf-Pension
Kitzbüheler Anzeiger
Glückstopf

Seit vielen Jahren ein gewohnter Anblick im Glückstopf-Standl: Waltraud Schwanninger (links), die mit ihrer Schwester Christl Planer den Betrieb "schupft".

Foto: Stadtmusik Kitzbühel
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
17. Juni 2026

Waltraud Schwanninger geht in Glückstopf-Pension

Es gibt noch Lose zu verkaufen!“ Derartige Anpreisungsrufe aus der Glückstopf-Hütte der Stadtmusik samt dem Geläut der alten Messingglocke braucht es kaum mehr, um sich am Jahrmarkt Gehör zu verschaffen. Denn die Lose gehen mittlerweile ohnehin weg wie die sprichwörtlich warmen Semmeln.

Für eingefleischte Jahrmarkt-Besucher ist der Glückstopf nämlich viel mehr, als „nur“ eine Tombola im klassischen Sinn. Er ist seit Jahrzehnten ein lieb gewordener Tr ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles