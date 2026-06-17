Waltraud Schwanninger geht in Glückstopf-Pension

Es gibt noch Lose zu verkaufen!“ Derartige Anpreisungsrufe aus der Glückstopf-Hütte der Stadtmusik samt dem Geläut der alten Messingglocke braucht es kaum mehr, um sich am Jahrmarkt Gehör zu verschaffen. Denn die Lose gehen mittlerweile ohnehin weg wie die sprichwörtlich warmen Semmeln.



Für eingefleischte Jahrmarkt-Besucher ist der Glückstopf nämlich viel mehr, als „nur“ eine Tombola im klassischen Sinn. Er ist seit Jahrzehnten ein lieb gewordener Tr ...