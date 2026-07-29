Wald am See erhält Bildungsaward
Das Team von Wald am See: Daniela, Lea und Roman Kitzbichler.
Der Bio-Bauernhof „Wald am See“ in Kitzbühel zählt zu den sechs Gewinnern des erstmals vergebenen MEGA Alumni Awards.
Der vom MEGA Bildungsverein vergebene Qualitätspreis ist mit insgesamt 300.000 Euro dotiert und würdigt Bildungsinitiativen, die über viele Jahre hinweg nachhaltige Wirkung für Kinder und Jugendliche entfalten. Aus insgesamt 52 Einreichungen wählte eine unabhängige Expertenjury sechs Preisträger in den Kategorien „Breite Wirkung“, „Tiefe Wirkung“ und „Systemische Wirkung“ aus. Zu den Gewinnern zählen Hobby Lobby, Digitaler Kompass, AFYA, Wald am See, STARTKLAR und Younus. Jede ausgezeichnete Organisation erhält ein zweckungebundenes Preisgeld von 50.000 Euro und kann selbst entscheiden, wie dieses für die weitere Entwicklung eingesetzt wird.
Lamas unterstützen Kinder und Jugendliche bereits im Kindergartenalter bei tiergestützten Therapien.
Individuelle Förderung mit Tieren
Am Bio-Bauernhof Wald am See in Kitzbühel erhalten Kinder und Jugendliche mit sozialen, emotionalen und kognitiven Herausforderungen bereits ab dem Kindergartenalter durch tiergestützte Therapien und Pädagogik individuelle Förderung. Jedes Jahr werden rund 250 junge Menschen unter anderem bei Lernschwierigkeiten, Entwicklungsverzögerungen oder schwierigen Lebensumständen durch die tierischen Co-Therapeuten intensiv begleitet.
„Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten brauchen wirkungsvolle Bildungsinitiativen verlässliche Unterstützung. Mit dem MEGA Alumni Award schaffen wir Freiräume für Organisationen, damit sie dort investieren können, wo sie den größten Hebel für ihre Wirkung sehen. Damit leisten wir einen Beitrag dazu, dass erfolgreiche Bildungsorganisationen langfristig bestehen und weiter wachsen können“, sagt Lisa-Maria Sommer-Fein, Vereinsvorständin des MEGA Bildungsvereins und Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung.
Wirkung langfristig sichern
Die MEGA Bildungsstiftung hat seit der Gründung im Jahr 2019 Bildungsinitiativen sowohl finanziell über die Bildungsmillion als auch mit Know-how im Rahmen der MEGA Academy unterstützt. Der MEGA Bildungsverein knüpft genau dort an und richtet mit dem MEGA Alumni Award den Blick erstmals gezielt auf die langfristige Wirkung dieser Organisationen.
Neben Wald am See werden auch Hobby Lobby, Digitaler Kompass, AFYA, STARTKLAR und Younus ausgezeichnet. Die Preisverleihung des MEGA Alumni Awards findet am Donnerstag, 8. Oktober, in Wien statt.