Wald am See erhält Bildungsaward

Individuelle Förderung mit Tieren



Am Bio-Bauernhof Wald am See in Kitzbühel erhalten Kinder und Jugendliche mit sozialen, emotionalen und kognitiven Herausforderungen bereits ab dem Kindergartenalter durch tiergestützte Therapien und Pädagogik individuelle Förderung. Jedes Jahr werden rund 250 junge Menschen unter anderem bei Lernschwierigkeiten, Entwicklungsverzögerungen oder schwierigen Lebensumständen durch die tierischen Co-Therapeuten intensiv begleitet.



„Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten brauchen wirkungsvolle Bildungsinitiativen verlässliche Unterstützung. Mit dem MEGA Alumni Award schaffen wir Freiräume für Organisationen, damit sie dort investieren können, wo sie den größten Hebel für ihre Wirkung sehen. Damit leisten wir einen Beitrag dazu, dass erfolgreiche Bildungsorganisationen langfristig bestehen und weiter wachsen können“, sagt Lisa-Maria Sommer-Fein, Vereinsvorständin des MEGA Bildungsvereins und Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung.

