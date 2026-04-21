Vorschlag der Grünen: Öffi-Ticket für Urlauber

Verstopfte Straßen und überfüllte Parkplätze: Angesichts der aktuellen Herausforderungen des Massentourismus und der damit verbundenen zunehmenden Belastungen für die einheimsiche Bevölkerung fordern die Grünen eine Kurskorrektur. Die grüne Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler und der grüne Bezirkssprecher Mattthias Schroll sehen akuten Handlungsbedarf. Der Tourismus hat seine physische und soziale Belastungsgrenze erreicht. Jetzt braucht es e ...