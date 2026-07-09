Vision für die Region: Digitales Bezahlen

Die digitale Welt hält auch im Geldverkehr Einzug – ob uns das gefällt oder nicht. Der gemeinnützige Verein Kitzbühel Digital lud vergangenen Herbst daher zu einem Informationstag unter dem Motto „Digitales Geld – Gefahr oder Chance für unsere Gesellschaft?“. Auf den Tisch kamen der „Digitale Euro“ und das Wörgler Freigeld als historischer Vorläufer ebenso wie „Stablecoins“ und digitale Gutscheine.



„Digitales Geld ist ein sensibles und kontroverses Th ...