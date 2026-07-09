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Kitzbüheler Anzeiger
Digitales Geld

Beim Impulsfrühstück „Digitales Geld“ im vergangenen Herbst (v.l.): die Referenten Peter Grosskopf, Walter Mösenbacher, Marlies Stubits, Digitalvereinsobmann Thorsten Peisl und Paul Pöltner.

Foto: Kitzbühel Digital Verein
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Bezirk

von Elisabeth Galehr
09. Juli 2026
aktualisiert: 24.04.25, 15:55 Uhr

Vision für die Region: Digitales Bezahlen

Die digitale Welt hält auch im Geldverkehr Einzug – ob uns das gefällt oder nicht. Der gemeinnützige Verein Kitzbühel Digital lud vergangenen Herbst daher zu einem Informationstag unter dem Motto „Digitales Geld – Gefahr oder Chance für unsere Gesellschaft?“. Auf den Tisch kamen der „Digitale Euro“ und das Wörgler Freigeld als historischer Vorläufer ebenso wie „Stablecoins“ und digitale Gutscheine.

„Digitales Geld ist ein sensibles und kontroverses Th ...

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