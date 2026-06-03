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Kitzbüheler Anzeiger
Organisatoren Künstler und Bürgermeister nach dem Konzert vor dem Altar im Kerzenschei n_Riegel

Künstler und Organisatoren gemeinsam mit Bürgermeister Gerhard Obermüller nach dem Konzert beim Altar im Kerzenschein.

Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

Kirchdorf

von Bianca Riegel
03. Juni 2026

Virtuose Orgelklänge in der Pfarrkirche Kirchdorf

Die Pfarrkirche Kirchdorf bot die eindrucksvolle Kulisse für einen besonderen Konzertabend. Während zahlreiche Kerzen den Altarraum stimmungsvoll beleuchteten, brachte der junge Organist Fu Raphael Qiao die Kirche klanglich zum Schwingen. Organisiert wurde das Konzert von Diakon Tihomir Pausić, unterstützt von Vera Magisteria mit Viktoriia Tkach und Serhii Kachura.

Im Mittelpunkt des Abends stand der erst 23 Jahre alte Organist Fu Raphael Qiao. De ...

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