Virtuose Orgelklänge in der Pfarrkirche Kirchdorf

Die Pfarrkirche Kirchdorf bot die eindrucksvolle Kulisse für einen besonderen Konzertabend. Während zahlreiche Kerzen den Altarraum stimmungsvoll beleuchteten, brachte der junge Organist Fu Raphael Qiao die Kirche klanglich zum Schwingen. Organisiert wurde das Konzert von Diakon Tihomir Pausić, unterstützt von Vera Magisteria mit Viktoriia Tkach und Serhii Kachura.



Im Mittelpunkt des Abends stand der erst 23 Jahre alte Organist Fu Raphael Qiao. De ...