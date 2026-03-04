Patricia Riedl, Eva Adamer und Barbara Hofer (von links).
Foto: Rehaklinik Kitzbühel
04. März 2026
Viel Neues bei der Rehaklinik Kitzbühel
Seit Jahresende firmiert die Rehaklinik unter dem neuen Namen VITREA Rehaklinik Kitzbühel. An Leitung, Team sowie am Angebot in der stationären und ambulanten Rehabilitation ändert sich nichts – das Haus steht weiterhin für die gewohnte Qualität und fachliche Ausrichtung. Darüber informierte die Rehaklinik Kitzbühel kürzlich in einer Aussendung. Eine Neuerung gibt es dennoch: Die Bereichsleitung Therapie wird künftig im Job-Sharing-Modell geführt. Drei er ...