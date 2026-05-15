„Very British“ in der Weitau in St. Johann

Das vielfach ausgezeichnete Salzburger Ensemble für Alte Musik „MokkaBarock“ entführte das Publikum musikalisch in die bezaubernde Tradition der „British Tea Time“ – mit Barockmusik von Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli, Henry Purcell, Francesco Geminiani, Nicola Matteis und John Playford.



An den Blockflöten begeisterten virtuos Tabea Seibert und Florian Brandstetter – immer wieder versetzte das völlig unterschätze Instrument das Publi ...