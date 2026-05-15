Das „MokkaBarock“ Ensemble begeisterte das Publikum.
„Very British“ in der Weitau in St. Johann
Das vielfach ausgezeichnete Salzburger Ensemble für Alte Musik „MokkaBarock“ entführte das Publikum musikalisch in die bezaubernde Tradition der „British Tea Time“ – mit Barockmusik von Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli, Henry Purcell, Francesco Geminiani, Nicola Matteis und John Playford.
An den Blockflöten begeisterten virtuos Tabea Seibert und Florian Brandstetter – immer wieder versetzte das völlig unterschätze Instrument das Publi ...