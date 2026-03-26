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  3. Unterbürg in St. Johann: Volksbefragung war teuer
Kitzbüheler Anzeiger
Unterbürg
Die St. Johanner Bürger entschieden 2025 über die weitere Zukunft von "Unterbürg".
Foto: Alexandra Fusser
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St. Johann

von Alexandra Fusser
26. März 2026

Unterbürg in St. Johann: Volksbefragung war teuer

Die Volksbefragung über die Schaffung eines möglichen interkommunalen Gewerbegebiets Unterbürg vor einem Jahr hat in St. Johann nicht nur heftige Diskussionen ausgelöst, sondern auch erhebliche Kosten verursacht.

Bgm. Stefan Seiwald bezifferte sie auf Anfrage von Grünen-Gemeinderat Manfred Kecht mit 64.000 Euro, davon wurden 30.000 für Stimmzettel, Personal etc., aufgewendet. Weitere 27.000 Euro entfielen auf Experten-Gutachten und Pressearb ...

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