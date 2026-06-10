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Kitzbüheler Anzeiger
Grossache_Klausner

Die Großache im Bereich Kirchdorf – sie ist ein beliebtes Naherholungsgebiet.

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St. Johann

von Margret Klausner
10. Juni 2026

Unmut über die Pflichtmitgliedschaft bei der Großachengenossenschaft wächst weiter an

Sie gilt als Lebensader der Region: die Großache. In den vergangenen Jahren investierten Bund, Land und Gemeinden Millionen in die Sicherheit der Bevölkerung. Einen Teil der Kosten tragen jedoch auch die rund 2.400 Mitglieder der Großachengenossenschaft. Eine Wahl haben die Grundeigentümer im Umfeld der Ache nicht, handelt es sich doch um eine verpflichtende Mitgliedschaft. Die Genossenschaft, die derzeit von einem bestellten Sachwalter geführt wird, ist die ...

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