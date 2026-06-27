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Kitzbüheler Anzeiger
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Auf die „St. Johann Card“ kann auch als Saisonkarte der St. Johanner Bergbahnen aufgebucht. Eine kostenlose Berg- und Talfahrt ist inkludiert.

Foto: Ortsmarketing / Archiv Anzeiger
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St. Johann

von Margret Klausner
27. Juni 2026

Über 5.000 Bürgerkarten in St. Johann in Umlauf

Bei der Einführung der St. Johann Card vor rund einem Jahr hoffte man in der Marktgemeinde auf einen Erfolg. Die Bilanz nach zwölf Monaten fällt nun mehr als erfreulich aus: Rund 5.400 Bürgerkarten sind mittlerweile im Umlauf und werden intensiv genutzt.

Mit der Karte verbunden sind zahlreiche Vorteile. Dazu zählen unter anderem eine Jahreskarte für die Mediathek, je eine kostenlose Berg- und Talfahrt mit den Bergbahnen St. Johann und Buchensteinwand sowi ...

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