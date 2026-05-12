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Kitzbüheler Anzeiger
Schreiende Brunnen_Sandra Neumayer

Wasser ist Leben - hier die „Schreienden Brunnen“ in Fieberbrunn

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Bezirk

von Margret Klausner
12. Mai 2026

Trockenheit: Rund 48 Prozent weniger Niederschlag

Geht es um die Wasserversorgung, haben die Gemeinden im Bezirk in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen – ob im Brixental, im Pillerseetal oder im Kaiserwinkl. In vielen Orten entstanden neue Tiefbrunnen und zusätzliche Versorgungsanlagen.
Und doch sind es langanhaltende Trockenperioden wie in den vergangenen Wochen, die auch den Bürgermeistern Sorgen bereiten. Drastische Maßnahmen wie etwa in Reith im Alpbachtal, wo der Dorfbrunnen abgedr ...

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