Traumstart: Sechs Projekte ausgezeichnet

Traumstart ist ein gemeindeübergreifender Gründerwettbewerb. Mit an Bord sind Hopfgarten, Itter, die Wildschönau sowie Rattenberg und Brixlegg. Für die Umsetzung zeichnet das Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen verantwortlich, das Konzept stammt vom Beratungsunternehmen CIMA. Dessen Geschäftsführer Roland Murauer betonte: „Wir haben ähnliche Projekte rund zwanzigmal in Österreich umgesetzt, hier erstmals in zwei Regionen gleichzeitig.“



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