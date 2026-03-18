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Kitzbüheler Anzeiger
Schwimmwelle Traumstart Preisverleihung
LA Katrin Brugger und NR Josef Hechenberger gratulierten Serima Wildvank zur Prämierung.
Foto: Elisabeth Galehr
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Hopfgarten

von Elisabeth Galehr
18. März 2026

Traumstart: Sechs Projekte ausgezeichnet

Traumstart ist ein gemeindeübergreifender Gründerwettbewerb. Mit an Bord sind Hopfgarten, Itter, die Wildschönau sowie Rattenberg und Brixlegg. Für die Umsetzung zeichnet das Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen verantwortlich, das Konzept stammt vom Beratungsunternehmen CIMA. Dessen Geschäftsführer Roland Murauer betonte: „Wir haben ähnliche Projekte rund zwanzigmal in Österreich umgesetzt, hier erstmals in zwei Regionen gleichzeitig.“

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