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Kitzbüheler Anzeiger
Traumstart

Bei der Präsentation des Bewerbs 2025: LR Mario Gerber, Bgm. Paul Sieberer, Elfriede Klingler und Rudolf Puecher vom Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen sowie Martin Schwaighofer (WiR Alpbachtal). Mittlerweile wurden die ersten Sieger prämiert, es gibt einen 2. Call.

Foto: Simon Hausberger
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Hopfgarten

von Elisabeth Galehr
08. Juli 2026

Traumstart geht in die nächste Runde

Die erste Runde von „Traumstart“ hat schon gezeigt, welches Potenzial neuer Geschäftsideen in der Region Kitzbüheler Alpen steckt. Wie berichtet taten sich die Standorte WiR Alpbachtal und Hohe Salve-Wildschönau zusammen, um gemeinsam einen innovativen Gründerwettbewerb auf den Weg zu bringen. Die ersten der ausgezeichneten Projekte sind bereits erfolgreich gestartet.

Die Erfahrungen aus dem ersten Durchgang fließen nun direkt in die zweite und zu ...

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