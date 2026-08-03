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Kitzbüheler Anzeiger
SK St. Johann Schwaninger

Der SK St. Johann kämpfte bis zum bitteren Ende.

Foto: Alex Schwaninger
ABO PUR

Kitzbühel

03. August 2026

Traumstart für Kitzbühel –
St. Johann zahlt zum Auftakt Lehrgeld

Die Sommerpause ist Geschichte, die Regionalliga West ist zurück und für die beiden Bezirksvertreter hätte der Saisonauftakt kaum unterschiedlicher verlaufen können. Während der FC Kitzbühel mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen den FC Lustenau 1907 den perfekten Start in die neue Spielzeit feierte, musste Aufsteiger SK St. Johann bei seinem Debüt in der dritthöchsten Spielklasse eine 1:3-Niederlage gegen den FC Kufstein hinnehmen. Dennoch zeigte die Mann ...

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