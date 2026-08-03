Der SK St. Johann kämpfte bis zum bitteren Ende.
Traumstart für Kitzbühel –
St. Johann zahlt zum Auftakt Lehrgeld
Die Sommerpause ist Geschichte, die Regionalliga West ist zurück und für die beiden Bezirksvertreter hätte der Saisonauftakt kaum unterschiedlicher verlaufen können. Während der FC Kitzbühel mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen den FC Lustenau 1907 den perfekten Start in die neue Spielzeit feierte, musste Aufsteiger SK St. Johann bei seinem Debüt in der dritthöchsten Spielklasse eine 1:3-Niederlage gegen den FC Kufstein hinnehmen. Dennoch zeigte die Mann ...