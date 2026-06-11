Top-Ergebnis bei österreichischen Meisterschaften

Zum Abschluss der heurigen Hallen-Volleyball-Saison durften die männlichen U13- und U14-Teams des VC Klafs Brixental die Farben Tirols bei den Österreichischen Meisterschaften vertreten. Vor allem die zahlreichen mitgereisten Fans machten das Event zum unvergesslichen Erlebnis für die Spieler.



Das U14-Team war Mitte Mai als Tiroler Meister nach Graz gereist und startete in einer sportlich schwierigen Gruppe. Mit einer klaren Niederlage zu Beginn g ...