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Kitzbüheler Anzeiger
Volleyball U 14 Teamfoto

U14-Volleyballer des VC Klafs Brixental.

Foto: VC Klafs Kirchberg
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Sport

von Kitzbüheler Anzeiger
11. Juni 2026

Top-Ergebnis bei österreichischen Meisterschaften

Zum Abschluss der heurigen Hallen-Volleyball-Saison durften die männlichen U13- und U14-Teams des VC Klafs Brixental die Farben Tirols bei den Österreichischen Meisterschaften vertreten. Vor allem die zahlreichen mitgereisten Fans machten das Event zum unvergesslichen Erlebnis für die Spieler.

Das U14-Team war Mitte Mai als Tiroler Meister nach Graz gereist und startete in einer sportlich schwierigen Gruppe. Mit einer klaren Niederlage zu Beginn g ...

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