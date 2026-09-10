Tirolerin Award für Kitzbühel Tourismus und Homebase

Großer Applaus, festliche Stimmung und ein Abend voller inspirierender Geschichten: Kürzlich wurde in der beeindruckenden Kulisse der Kaiserlichen Hofburg Innsbruck zum fünften Mal der renommierte „Tirolerin Award“ verliehen. Mit dieser Auszeichnung ehrt das Magazin Tirolerin jährlich Persönlichkeiten, Initiativen und Organisationen, die Tirol mit ihrem Engagement nachhaltig prägen und einen besonderen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander leisten.



In der Kategorie „Tourismus & Regionale Wertschöpfung“ wurde Kitzbühel Tourismus ausgezeichnet. Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser nahm den Preis stellvertretend für das gesamte Team entgegen. Die Auszeichnung würdigte die konsequente strategische Weiterentwicklung der Destination und ihre erfolgreiche Positionierung als attraktive Ganzjahresdestination. In seiner Laudatio hob Florian Neuner, Bereichsleitung Branchen- und Unternehmenskommunikation bei der Tirol Werbung, insbesondere die dynamische Entwicklung von Kitzbühel Tourismus hervor.



LH Anton Mattle würdigt Homebase

Ein zweiter Preisträger aus dem Bezirk war die „Homebase“ in St. Johann. Das Team rund um Thomas Brandtner konnte den Preis in der Kategorie „Ehrenamt“ entgegennehmen. In seiner Laudatio würdigte Landeshauptmann Anton Mattle, dass die Homebase einen „Ort schafft, an dem Menschen eigene Projekte entwickeln können, der Begegnung, Kultur, Kreativität und Austausch fördert und damit etwas schafft, was für jede Gemeinde von unschätzbarem Wert ist: sie schafft Gemeinschaft.“