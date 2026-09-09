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Kitzbüheler Anzeiger
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Foto: ChatGPT-generiert
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Wirtschaft

von Elisabeth Galehr
09. September 2026

Tirol hat den kleinsten Schuldenberg

Tirol weist im Bundesländervergleich weiterhin die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung auf. Das zeigen aktuelle Zahlen der Statistik Austria. Auf Landes- und Gemeindeebene entfallen in Tirol 3.285 Euro Schulden auf jeden Einwohner.

Nur knapp darüber liegt Oberösterreich mit 3.336 Euro pro Kopf. Danach folgen Salzburg mit 4.297 Euro und Vorarlberg mit 5.012 Euro. Deutlich höher sind die Werte in Wien mit 7.342 Euro, Niederösterreich mit 7.507 Euro und im Bur ...
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