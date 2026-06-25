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Kitzbüheler Anzeiger
Jubiläumsgartl.neu_Kitzbühel Tourismus

Enthüllt: Das Jubiläumsgartl ist heuer dem 100. Jahrmarkt gewidmet. Offizielle Vertreter Kitzbühels kamen schon zu einer kleinen Vor-Feier zusammen und bewunderten die Pflanzenpracht. Foto: Kitzbühel Tourismus

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Kitzbühel

von Alexandra Fusser
25. Juni 2026

Tausende Pflanzen für den Jubiläums-Jahrmarkt

Über ein „Kunstwerk erster Güte“ freute sich Michael Schwanninger, Obmann der Stadtmusik Kitzbühel, angesichts vorherrschender Pflanzenpracht. Es sei „ein besonderer Ausdruck der Wertschätzung und ein Zeichen der Verbundenheit zur Stadtmusik“, dass das Jubiläumsgartl unterhalb der Kirchenstiege heuer dem Jahrmarkt-Jubiläum gewidmet wurde, betonte der Obmann freudestrahlend in seiner Ansprache.

Zuvor war die Stadtmusik mit klingendem Spiel d ...

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