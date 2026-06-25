Tausende Pflanzen für den Jubiläums-Jahrmarkt

Über ein „Kunstwerk erster Güte“ freute sich Michael Schwanninger, Obmann der Stadtmusik Kitzbühel, angesichts vorherrschender Pflanzenpracht. Es sei „ein besonderer Ausdruck der Wertschätzung und ein Zeichen der Verbundenheit zur Stadtmusik“, dass das Jubiläumsgartl unterhalb der Kirchenstiege heuer dem Jahrmarkt-Jubiläum gewidmet wurde, betonte der Obmann freudestrahlend in seiner Ansprache.



Zuvor war die Stadtmusik mit klingendem Spiel d ...