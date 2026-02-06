Tag 2: Daniela Maier in heikler Kaffee-Mission

Ein kleines Highlight am Rande war unsere Kaffee-Mission. In Italien zu sein heißt nicht automatisch, jederzeit an Kaffee zu kommen – zumindest nicht so, wie wir ihn brauchen. Also haben wir kurzerhand eine Kaffeemaschine bestellt und ins Hotel liefern lassen. Nur: So etwas ins Stadion zu bringen ist gar nicht so einfach. Dafür braucht es Genehmigungen und spezielle Zufahrtsrechte.



Am Ende haben wir tatsächlich einen sogenannten TOT-Sticker bekommen, um die Maschine reinzubringen. Wir waren richtig stolz, mit unserer Kaffeemaschine beim Security-Check anzustehen. Lustiger Zufall: Vor uns standen Leute von OBS – den Host Broadcastern – ebenfalls mit Kaffeemaschinen. Gemeinsam haben wir das „Kaffee-Schmuggeln“ erfolgreich geschafft. Die Security hat alles genau geprüft, aber am Ende auch gelacht – ohne Kaffee geht’s halt nicht.



Die Maschine ist jetzt da, aber noch nicht installiert. Das holen wir heute nach. Denn bei all den Tests gilt: First things first – Kaffee muss her. ☕