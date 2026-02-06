Tag 2: Daniela Maier in heikler Kaffee-Mission
Guten Morgen aus Antholz – es ist kurz vor sieben und ich sitze schon wieder am Heimtrainer. Meine halbe Stunde Rad gehört inzwischen fix zum Start in den Tag. Die Tage werden länger, die Nächte kürzer. Zwei Tage noch bis zum ersten Bewerb – und man merkt, wie die Spannung steigt.
Die ersten Rehearsals liegen hinter uns, heute geht es weiter mit Tests, Tests, Tests. Wirklich alles wird ausprobiert, nichts geht raus, ohne vorher durchgespielt worden zu sein. Wir haben extrem viel Videomaterial von einer Agentur bekommen, die für alle olympischen Venues produziert. Das heißt: sichten, testen, durchspielen. Dazu kommen Fancamps, Dance Camps und verschiedene Sponsoren-Elemente – das ist heuer neu bei Olympia. Also viel Abstimmung und noch mehr Ausprobieren.
Ein kleines Highlight am Rande war unsere Kaffee-Mission. In Italien zu sein heißt nicht automatisch, jederzeit an Kaffee zu kommen – zumindest nicht so, wie wir ihn brauchen. Also haben wir kurzerhand eine Kaffeemaschine bestellt und ins Hotel liefern lassen. Nur: So etwas ins Stadion zu bringen ist gar nicht so einfach. Dafür braucht es Genehmigungen und spezielle Zufahrtsrechte.
Am Ende haben wir tatsächlich einen sogenannten TOT-Sticker bekommen, um die Maschine reinzubringen. Wir waren richtig stolz, mit unserer Kaffeemaschine beim Security-Check anzustehen. Lustiger Zufall: Vor uns standen Leute von OBS – den Host Broadcastern – ebenfalls mit Kaffeemaschinen. Gemeinsam haben wir das „Kaffee-Schmuggeln“ erfolgreich geschafft. Die Security hat alles genau geprüft, aber am Ende auch gelacht – ohne Kaffee geht’s halt nicht.
Die Maschine ist jetzt da, aber noch nicht installiert. Das holen wir heute nach. Denn bei all den Tests gilt: First things first – Kaffee muss her. ☕