Tag 1: Hinter den Kulissen von Antholz

Vor zwei Tagen wurde das gesamte technische Setup installiert, jetzt wird alles getestet. Natürlich tauchen auch Themen auf, an denen wir noch arbeiten müssen. Wir haben drei Point-Kameras im Einsatz. Und Antholz ist speziell: Wir sind das einzige Venue bei diesen Spielen, das im Prinzip aus zwei Venues besteht. Auf der anderen Seite liegt nämlich noch die Huber Alm, wo es ebenfalls Beschallung und Moderation gibt. Das muss alles gekoppelt sein. Technisch ist das gerade eine echte Herausforderung.



Dazu kommen jede Menge Videos, die wir von Milano/Cortina bekommen haben. Die werden technisch getestet und durchgeschaut, wir schreiben Moderationen dazu und checken Handbücher. Gestern haben wir noch entschieden, wie das Zeremonienpodium stehen soll. Gar nicht so leicht, weil das Fernsehen andere Vorstellungen hat. Aber auch dafür finden wir eine Lösung.