Tag 1: Hinter den Kulissen von Antholz
Der Startschuss für das Olympia-Tagebuch des Kitzbüheler Anzeigers fällt mit einem Blick dorthin, wo die Spiele vorbereitet werden, lange bevor die ersten Medaillen vergeben sind: hinter die Kulissen. Daniela Maier aus Fieberbrunn ist als Showcaller bei den Biathlonbewerben in Antholz dafür verantwortlich, dass alle Programmpunkte vor, während und nach dem Bewerb zusammenspielen. Sie ist bereits seit Sonntag im Stadion im Einsatz – und ihre Tage sind bereits jetzt durchgetaktet. Uns hat sie ein erstes Update geschickt:
„Ich sitze gerade am Heimtrainer und nehme das hier schnell auf – die halbe Stunde Rad ist im Moment eigentlich die einzige Zeit, die ich für mich habe. Rundherum geht’s ziemlich zu. Ich bin seit Sonntag in Antholz und wir bereiten alles für das Entertainment vor. Wir sind das SPP-Team. Wie sind aktuell zu viert. Mit dabei sind meine Assistentin Elisabeth Puschan, Günter Leitgeb (Head of Office), der Victory-Ceremony-Koordinatorin und ein Supervisor von Milano/Cortina.
Vor zwei Tagen wurde das gesamte technische Setup installiert, jetzt wird alles getestet. Natürlich tauchen auch Themen auf, an denen wir noch arbeiten müssen. Wir haben drei Point-Kameras im Einsatz. Und Antholz ist speziell: Wir sind das einzige Venue bei diesen Spielen, das im Prinzip aus zwei Venues besteht. Auf der anderen Seite liegt nämlich noch die Huber Alm, wo es ebenfalls Beschallung und Moderation gibt. Das muss alles gekoppelt sein. Technisch ist das gerade eine echte Herausforderung.
Dazu kommen jede Menge Videos, die wir von Milano/Cortina bekommen haben. Die werden technisch getestet und durchgeschaut, wir schreiben Moderationen dazu und checken Handbücher. Gestern haben wir noch entschieden, wie das Zeremonienpodium stehen soll. Gar nicht so leicht, weil das Fernsehen andere Vorstellungen hat. Aber auch dafür finden wir eine Lösung.
In den nächsten Tagen kommen noch fünf Volunteers dazu, die wir auch koordinieren müssen. Und am Freitag reisen noch unsere Kollegen an: Max Engelmayer, der für den Sound zuständig ist, Luis, der italienische Sprecher, unser Cutter Eugen und dann noch die beiden Moderatoren Markus Ehrensperger und Stefan Steinacher. Insgesamt sinid es dann vier Leute aus dem Bezirk, die für dieses Venue zuständig sind, das gibt es auch nicht oft.
Die Sportler sind auch schon da, aber noch streng abgeschirmt. Ich bin gespannt, ob ich Lisa Hauser irgendwo sehe, aber das ist nicht so einfach. Vielleicht geht es sich ja morgen aus, dass ich selbst kurz die Langlaufski anschnallen und eine kleine Runde drehen kann."