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Kitzbüheler Anzeiger
Feiertage für Fortgeschrittene“ Jochberger Heimatbühne

Mit ihrem aktuellen Stück sorgt die Jochberger Heimatbühne für turbulente Unterhaltung – samt Verwandtschaftschaos und Vertragsfalle.

Foto: Heimatbühne Jochberg
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Jochberg

von Kitzbüheler Anzeiger
25. April 2026

Sumoringer in Jochberg

Arge Probleme bekommt Hans-Peter Holzinger gerade um die Weihnachtszeit. Nicht nur die Verwandtschaft nervt ihn mit ihrem Besuch.

Daher erfindet er alles Mögliche, um allein die Feiertage zu feiern. Diese idyllischen Feiertage allein mit seiner Frau Elfriede erhalten einen argen Dämpfer als Kurt vom Gesangsverein ihn mit einem Vertrag konfrontiert, den er angeblich vor Jahren abgeschlossen und unterschrieben hat. Ein kurioser „Sumo-Ringkampf“, übe ...

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