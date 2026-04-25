Sumoringer in Jochberg

Arge Probleme bekommt Hans-Peter Holzinger gerade um die Weihnachtszeit. Nicht nur die Verwandtschaft nervt ihn mit ihrem Besuch.



Daher erfindet er alles Mögliche, um allein die Feiertage zu feiern. Diese idyllischen Feiertage allein mit seiner Frau Elfriede erhalten einen argen Dämpfer als Kurt vom Gesangsverein ihn mit einem Vertrag konfrontiert, den er angeblich vor Jahren abgeschlossen und unterschrieben hat. Ein kurioser „Sumo-Ringkampf“, übe ...