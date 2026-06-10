Steinbacher-GF Roland Hebbel: "Liegen beim Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau"

Welche Bilanz zieht Steinbacher über das abgelaufene Geschäftsjahr?



Die Steinbacher-Gruppe, das sind alle unsere drei Standorte, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen stabilen Umsatz von rund 87 Millionen Euro erzielen. Damit liegen wir in etwa auf dem Vorjahresniveau. Sehr erfreulich ist die Entwicklung unserer internationalen Niederlassungen. Insbesondere in Polen, aber auch in Deutschland sehen wir aktuell eine sehr p ...