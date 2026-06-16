Start.N Ktzbühel beging 5-Jahres-Feier

Wer etwas ganz Neues ausprobieren will, kann sich nicht selten auf Unkenrufe gefasst machen. Das war auch beim Kitzbüheler Gründerzentrum Start.N so, doch davon ließen sich die Initiatoren nicht beirren. Mit viel Herzblut setzten sie die Vision einer Anlaufstelle für Start-ups, Jungunternehmer und Innovationen in die Tat um.



Beim Fünf-Jahres-Fest stand dieser Gedanke im Vordergrund: „Fünf Jahre Start.N ist fünf Jahre Mut, fünf Jahre innovative Projek ...