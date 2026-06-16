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Kitzbüheler Anzeiger
Start.N Jahresfeier 2026

Das Start.N-Team konnte zur Fünf-Jahres-Feier zahlreiche Gäste und Wegbegleiter begrüßen.

Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
16. Juni 2026

Start.N Ktzbühel beging 5-Jahres-Feier

Wer etwas ganz Neues ausprobieren will, kann sich nicht selten auf Unkenrufe gefasst machen. Das war auch beim Kitzbüheler Gründerzentrum Start.N so, doch davon ließen sich die Initiatoren nicht beirren. Mit viel Herzblut setzten sie die Vision einer Anlaufstelle für Start-ups, Jungunternehmer und Innovationen in die Tat um.

Beim Fünf-Jahres-Fest stand dieser Gedanke im Vordergrund: „Fünf Jahre Start.N ist fünf Jahre Mut, fünf Jahre innovative Projek ...

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