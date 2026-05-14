Standing Ovations für Eternum in Fieberbrunn

Mit Eternum wurde der Festsaal Fieberbrunn gleich zweimal zur Bühne für ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk, das die Grenzen zwischen den einzelnen Künsten auflöst und das Publikum tief berührt zurücklässt.



Eröffnet wurden die Abende von Kulturreferent Wolfgang Schwaiger, der auch die Texte übersetzt und verfasst hat. Was folgte, waren besondere Momente, wie man sie in dieser Form selten erlebt. Eine Darbietung, die man sonst eher in großen Städten ...