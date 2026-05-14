Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Kultur
  3. Standing Ovations für Eternum in Fieberbrunn
Kitzbüheler Anzeiger
Eternum Fieberbrunn

Serhii Kachura brachte mit seinem feurigen Tanz Wind auf die Bühne.

Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

Fieberbrunn

von Bianca Riegel
14. Mai 2026

Standing Ovations für Eternum in Fieberbrunn

Mit Eternum wurde der Festsaal Fieberbrunn gleich zweimal zur Bühne für ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk, das die Grenzen zwischen den einzelnen Künsten auflöst und das Publikum tief berührt zurücklässt.

Eröffnet wurden die Abende von Kulturreferent Wolfgang Schwaiger, der auch die Texte übersetzt und verfasst hat. Was folgte, waren besondere Momente, wie man sie in dieser Form selten erlebt. Eine Darbietung, die man sonst eher in großen Städten ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles