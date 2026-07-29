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Kitzbüheler Anzeiger
Jahrmarkt 2025

Menschenmassen vor der Hauptbühne: alle Jahre und bei jedem Wetter ein gewohntes Bild am Kitzbüheler Jahrmarkt.

Foto: floobe
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Kitzbühel

von Alexandra Fusser
29. Juli 2026

Stadtmusik rüstet zum 100. Jahrmarkt

Er gehört zu Kitzbühel wie das Hahnenkamm-Rennen und die Gams: Alle Jahre am ersten Samstag im August geht der Jahrmarkt der Stadtmusik über die Bühne. Mit tausenden Besuchern, die sich durch die Vorder- und Hinterstadt drängen – auch dann, wenn es aus vollen Kübeln schüttet. Der Jahrmarkt findet nämlich bei jedem Wetter statt.

Es gibt nur wenige Feste, die auf eine derart lange Tradition verweisen können wie der Kitzbüheler Jahrmarkt. In einer Ur-Version ga ...

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